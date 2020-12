Addio a Carlo Tacito Tonfoni, il signore dei giocattoli

La Spezia - Nel giorno di Santa Lucia, all’ospedale della Spezia si è spento Carlo Tacito Tonfoni, all’età di 80 anni. Da tutti era conosciuto come “il signore dei giocattoli”, di cui era un appassionato collezionista e impegnato ricercatore. Questa passione lo portò dapprima a pubblicare un libro nel 2003 dal titolo “Giochi sghiribizzi e trastulli”, presentato proprio nel giorno di Santa Lucia al Centro Allende e poi nel 2012 all’inaugurazione di un museo del Giocattolo a Lerici. “Assidua e prolungata è stata la sua azione di comunicatore e animatore di eventi presso scuole, enti ed istituzioni varie anche oltre la nostra regione - ricorda la famiglia - per diffondere la cultura e l’importanza del gioco nella vita dei bambini. Numerose sono state le interviste che Tls gli ha dedicato e divertita e giocosa la sua partecipazione alla Tv dei ragazzi”.

Domani, 15 dicembre, alle 11.30 presso il Santuario di Sant’Antonio, a Gaggiola si svolgerà la cerimonia funebre. La moglie e la figlia ringraziano per la sentita partecipazione.