Addio Angelo Landi, padre del Socialismo spezzino e della Tirreno-Brennero

La Spezia - E' scomparso questa mattina, all'età di 97 anni, Angelo Landi. Ex deputato, uno dei padri del Socialismo spezzino, è stato protagonista della vita politica cittadina per circa cinquant'anni a partire dal dopoguerra. Due volte deputato per il PSI, nella terza e quarta legislatura, e in seguito assessore all'industria e vicepresidente della giunta regionale, presidente del consiglio regionale negli anni Settanta e Ottanta; infine presidente della Provincia della Spezia.

Da sempre fautore della Lunigiana Storica, riteneva un'occasione persa quella di non aver garantito la continuità amministrativa tra la Spezia e la Lunigiana. Autorevole memoria storica della città, negli anni Novanta diede alle stampe "Storia di una provincia - Gli anni del fascismo" che rimane una lettura fondamentale per capire quegli anni. La sua più grande intuizione è forse la Tirreno-Europa, oggi conosciuta come la Tirreno-Brennero, ovvero la necessità di avvicinare la Spezia e la zona apuana al centro dell'Europa.





Il ricordo di Alberto Scaramuccia

La scomparsa di Angelo Landi è un grave lutto per la politica locale che Egli rappresentò ad alti livelli con il seggio alla Camera e gli alti incarichi ricoperti nei consigli regionale e provinciale. Ma anche il mondo della cultura spezzina si stringe commosso attorno alla Sua figura.

Landi praticò la storiografia, attività che espone a critiche per aver omesso una fonte, errato una citazione, travisato un particolare. Non ne fu esente ma, per riprendere un detto celebre, salendo sulle spalle di chi li ha preceduti si può vedere più lontano anche se si è nano.

Nell’indagare il passato Landi fu motivato da due sentimenti che spesso frammischiava fondendoli in uno unico. Se la passione politica per un mondo meno ingiusto lo fece militare nel Partito Socialista, fi spinto a chiarire qualche zona buia del nostro passato da una vocazione che io dico “patriottica”: non perché dettata da amor di Patria ma per la consapevolezza di appartenere ad una grande terra di cui è andata dispersa con le membra anche parecchia memoria.

Landi studiò la figura di Agostino Bronzi nell’evoluzione del suo iter politico da una linea massimalista ad una di graduale riformismo e d’indipendenza del Partito da influenze esterne, posizione in cui Landi si riconosceva.

Ma, come ho detto, era fiero della Sua identità territoriale per cui la Sua città, la Spezia, era gioiello incastonato nel più ampio comprensorio lunigianese.

Per questo studia accuratamente il movimento che si forma nel primo Novecento per fare della città sul Golfo il capoluogo di una nuova Provincia che, riunendo i cocci di un passato illustre, sia motore che sviluppi decisamente il modello produttivo. Del movimento figura emblematica fu Ubaldo Formentini che da leader locale del Psi portò tuto il Partito su tale linea rivendicativa e a me pare di vedere in questo un parallelismo con il Suo impegno alla guida della federazione spezzina del garofano.

Ma l’opera che maggiormente mi ha colpito è “Il Porto della Luna”, un volumetto del 1993 scritto con Giuseppe Marcenaro. Su questo testo mi sono formato e, ma non fui l’unico, l’ho spesso saccheggiato per i miei primi libri. Ne ho sempre citato la fonte ed ho sempre ringraziato l’Onorevole per quanto il Suo testo mi insegnava.

“Il Porto della Luna” è un agile florilegio in cui si riportano moltissime citazioni letterarie che dicono della Spezia, del suo golfo, del suo territorio: dal famoso esametro con cui Quinto Ennio, secondo secolo a. C., dice agli amici che merita fare una capatina al Lunai portum, a Hugo Plomteux, un esperto di dialetti liguri che in una lettera del 1972 ad un corrispondente spezzino cita Ubaldo Mazzini, la Spezia, Vezzano, terre e castelli di Lunigiana.

È, insomma, un excursus lungo un paio di millenni in cui compaiono nomi di più epoche, più o meno famosi, locali e foresti, d’Oltralpe, d’oltre Manica, d’oltre Oceano, ma tutti con in comune l’ammirazione per questa nostra terra: una bella ed utilissima rassegna.

Angiolino, oggi mi permetto questa confidenza, la terra Le sarà lieve la terra perché sa che non verrà dimenticato.