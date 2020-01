Accusa un malore in Via dei macelli, i soccorritori lo strappano alla morte

La Spezia - Quaranta minuti di massaggio cardiaco ed è stato strappato alla morte. A salvare la vita di un 58enne sono stati i soccorritori della Pubblica assistenza Croce gialla della Spezia e l'automedica del 118 che stava rientrando da un altro intervento a Follo.

L'uomo si trovava in Via dei macelli, adiacente al centro commerciale il Faro, quando ha accusato il malore. Erano da poco passate le 12 e sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno cominciato il massaggio cardiaco. Sul posto era presente anche la Polizia municipale in supporto. Dopo quasi quaranta minuti di manovre intense e costanti il cuore del 58enne ha ripreso a battere ed è stato disposto d'urgenza il ricovero in ospedale.

L'uomo è stato subito trattato in Emodinamica, al Sant'Andrea della Spezia, a seguito della chiusura di un vaso che ha provocato l'arresto cardiaco.