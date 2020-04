Accudiva due pensionati colpiti dal virus, Daysi Mendoza è la terza vittima

La Spezia - La comunità dominicana della Spezia è colpita al cuore. Nella serata di ieri è venuta a mancare Maria Idelsa Mendoza, cinquant'anni, una delle capostipiti della diaspora ligure dall'isola caraibica. Figura carismatica, era arrivata in città con la prima ondata degli anni Novanta e qui in quasi trent'anni aveva aiutato decine e decine di persone a trovare una strada per integrarsi in Italia. La sua dipartita è arrivata dopo settimane di ricovero presso l'ospedale Sant'Andrea da paziente Covid-19. Ricoverata in terapia intensiva, ha lottato fino all'ultimo contro il virus che l'ha sconfitta.

Tragedia nella tragedia, ha contratto il virus con tutta probabilità nella casa di due anziani signori a cui faceva da badante. Anche loro sconfitti nel frattempo nella battaglia contro il coronavirus. Il primo ad ammalarsi in quell'appartamento è stato un anziano pensionato, ricoverato presto in ospedale per problemi respiratori e raggiunto nel frattempo dalla moglie, la prima a perdere la vita in questo drammatico turbinio di eventi. Dopo il primo ricovero e in attesa dei risultati del tampone, lunghi giorni di angoscia con il pensiero che l'epidemia fosse entrata in quello spazio domestico dove le tre persone vivevano a stretto contatto.



Purtroppo la conferma della diagnosi è arrivata insieme alla febbre, poi la tosse e infine il peggioramento repentino della condizioni di Maria Idelsa, da tutti conosciuta come "Daysi". Inutile il lungo ciclo di cure, ogni miglioramento delle sue condizioni si è rivelato illusorio. Anche una donna forte come lei, abituata a lottare nella vita per i propri cari, si è dovuta arrendere. Lascia due figlie, la più grande nata alla Spezia e la minore arrivata qui da piccolissima. La prima è già laureata all'Università di Pisa, la seconda studia presso l'ateneo toscano.

Negli anni Daysi era stata seguita da due fratelli e due sorelle, che hanno a loro volta costruito le proprie famiglie. Una comunità che era diventata numerosissima quella dei Mendoza e molto coesa. La piangono oggi i nipoti e le nipoti, così come i tantissimi amici che ha lasciato in città, i parenti nella Repubblica Dominicana e quelli che si sono stabiliti negli Stati Uniti. I funerali, in ossequio alle norme anti contagio, non si potranno tenere. Per tutti oggi il lutto è una questione privata.