Accoltellato a un polmone dopo un litigio nel traffico

La Spezia - La squadra mobile della questura spezzina sta in queste ore raccogliendo i filmati delle varie telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato l'assalitore della notte dei fuochi. Tra il 4 e 5 agosto scorso, pochi minuti dopo la fine dello spettacolo pirotecnico sulla Passeggiata Morin che ha chiuso la notte del Palio del Golfo, nel nord della città è avvenuta un'aggressione che poteva avere esito tragico.



A mezzanotte e mezza gli agenti erano già al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea per raccogliere il racconto di un cittadino albanese, gravemente ferito ma non in pericolo di vita. Pochi minuti prima stava percorrendo Pegazzano insieme a un amico in sella al suo scooter, quando quella che è stato dipinto come un banale litigio da traffico è finito con un regolamento di conti sanguinoso. Un automobilista, apparentemente di nazionalità italiana, avrebbe fatto fermare i due in una via del quartiere al termine di un confronto verbale per poi sfoderare un coltello e colpire il malcapitato. Ferito, ha riportato una lacerazione a un polmone con un referto di trenta giorni.



La Polizia sta tentando adesso di trovare riscontri al racconto dell'uomo e ricostruire ciò che è accaduto quella sera. Si segue il tragitto compiuto dai due uomini in scooter per interrogare le telecamere che potrebbero aver ripreso i protagonisti di questa vicenda al momento tinta di giallo.