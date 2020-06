Accoltellamento in Piazza Brin, nuove testimonianze per chiudere il caso

La Spezia - Reste sotto osservazione e in prognosi riservata il 40enne accoltellato due sere fa nel quartiere Umbertino. Nel frattempo i carabinieri proseguono con tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e in queste ore verranno raccolte ulteriori testimonianze per completare il quadro e soprattutto per comprendere cosa sia accaduto la sera dell'11 giugno, quando l'uomo è stato raggiunto da una serie di fendendi all'addome, al torace e al volto.

I fendenti hanno provocato una serie di danni agli organi interni. Quando i carabinieri e i soccorritori sono arrivati sul posto l'uomo ferito era in stato di incoscienza. Devono ancora finire di trascorrere le 48 ore canoniche per sciogliere la prognosi. L'arma utilizzata è un coltello a serramanico poi gettato in un tombino. L'unico indagato in stato di semi libertà rimane il 56enne con il quale il 40 avrebbe avuto una violenta lite.

Cosa abbia scatenato una reazione così violenta, tanto da arrivare all'accoltellamento, è ancora al vaglio dei carabinieri che nel frattempo stanno ricostruendo anche tutti i movimenti avvenuti all'interno della piazza. I due si sarebbero spinti fino all'interno di un esercizio della zona. Al vaglio dei carabinieri anche la presenza di altre persone al momento dei fatti e il loro possibile coinvolgimento. I militari dunque proseguno con le testimonianze allargando così il quadro di una vicenda complessa che ha travolto la centralissima Piazza Brin.