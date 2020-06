Accoltellamento in Piazza Brin, 56enne indagato per lesioni gravissime

La Spezia - Una lite a più riprese finita a coltellate. Il presunto responsabile è attualmente indagato in stato di libertà per lesioni gravissime. Questo il nuovo dettaglio dall'episodio avvenuto ieri sera in Piazza Brin, leggi qui, a seguito del quale un 40enne è rimasto gravemente ferito. L'uomo è stato raggiunto da una serie di fendenti al volto, al torace e all'addome. Quando sono arrivati i soccorritori e i carabinieri era quasi privo di sensi.

Le condizioni del 40enne sono risultate gravissime, fin da subito, e quindi è stato trasportato d'urgenza in ospedale alla Spezia dove resta in prognosi riservata.

A seguito dei primi accertamenti i militari hanno rintracciato il presunto responsabile, un 56enne italiano, come detto, indagato in stato di libertà per lesioni gravissime. Ed è stato appurato che quest'ultimo e il 40enne poco prima dello scontro hanno avuto un'animata discussione. Quel diverbio poi avrebbe portato all'utilizzo di un coltello a serramanico.

L’arma bianca è stata trovata in un tombino nelle vie adiacenti a Piazza Brin. Dagli accertamenti condotti dai carabinieri è emerso che sulla lama e sul manico sono state trovate delle tracce di sangue. E' ancora in fase di accertamento la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dei protagonisti.