Accoltellamento in Piazza Brin, 40enne in prognosi riservata

La Spezia - È stato ricoverato in prognosi riservata al Sant'Andrea con ferite gravissime il quarantenne italiano che poco prima delle 20 di questa sera è stato accoltellato in Piazza Brin dove sono intervenuti soccorritori e Carabinieri. Secondo quanto si apprende nella vicenda sarebbe coinvolto anche un altro cittadino italiano di 57 anni, presunto responsabile dell'aggressione.



L'uomo è stato fermato dai militari che hanno anche recuperato l'arma da taglio che sarebbe stata usata per il ferimento. Ancora da accertare invece la dinamica e le motivazioni alla base della violenta lite che è poi sfociata nell'accoltellamento. Al momento i Carabinieri seguono tutte le piste mentre in ospedale l'uomo che ha avuto la peggio – riportando ferite al torace - potrebbe essere sottoposto ad intervento chirurgico.



C.A - B.M



(foto: repertorio)