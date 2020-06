Accoltellamento di Piazza Brin nato da affermazioni non condivise

La Spezia - Emergono altri dettagli dall'operazione dei Carabinieri che ha portato all'arresto del responsabile dell'accoltellamento avvenuto nella serata di venerdì in piazza Brin alla Spezia. Al termine delle indagini infatti i militari hanno potuto appurare che i due contendenti – uno attualmente a Villa Andreino, l'altro (pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona) ricoverato al Sant'Andrea – erano semplici conoscenti che frequentavano la piazza e non erano legati dal alcun tipo di legame.

La lite infatti è scaturita da una discussione su alcune affermazioni non condivise, ed è poi degenerata rapidamente passando dalle offese reciproche alle vie di fatto. Al culmine del diverbio infatti la vittima – poi colpita con il coltello ritrovato in un tombino - avrebbe colpito l'arrestato con uno schiaffo scatenato la reazione che ha portato all'epilogo già noto. (QUI)