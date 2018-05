Acam Acque, la prossima settimana interventi in tutta la provincia

Dal capoluogo alla Val di Magra, passando per le Cinque Terre.

La Spezia - Acam Acque informa Nella settimana dal 21 al 25 maggio sono in programma i seguenti interventi di propria pertinenza gestionale:

Comune di Castelnuovo Magra: lavori di allacciamento idrico in Via Bolignolo; il lavoro prevede lo scavo e la posa di tubazione con attraversamento stradale e comporterà il restringimento della carreggiata; l’intervento è in programma a partire da lunedì 21 maggio



Comune di La Spezia:

Spostamento tubazione acquedotto in loc. Coregna; il lavoro prevede lo scavo e la posa di 50 mt di tubazione; l’intervento comporterà la temporanea sospensione dell’erogazione idrica ne sarà data evidenza con l’affissione di cartelli nelle zone interessate; il lavoro è in programma da lunedì 21 maggio;

lavori su rete idrica per Ospedale Civile in Via Antoniana in entrambe le direzioni; l’intervento sarà segnalato dalla presenza di cartelli e comporterà la deviazione pedonale; il lavoro è in programma a partire da lunedì 21 maggio;



Comune di Luni:

prosecuzione lavori di manutenzione sulla rete idrica in Via Pernicola, l’intervento comporterà la temporanea sospensione dell’erogazione idrica nella zona di Isola e sarà segnalato con l’affissione di cartelli nelle zone interessate; il lavoro è in programma da giovedì 24 maggio;

manutenzione sulla rete idrica nelle zone di Casano e Dogana, l’intervento comporterà la temporanea sospensione dell’erogazione idrica ne sarà data evidenza con l’affissione di cartelli nelle zone interessate; il lavoro è in programma da mercoledì 23 maggio;



Comune di Monterosso: prosecuzione opere di collegamento nuova adduttrice principale nel Capoluogo; il lavoro sarà segnalato dalla presenza di cartelli e non comporterà limitazioni alla viabilità; l’intervento è in programma a partire da lunedì 21 maggio;



Comune di Portovenere:

lavori di allacciamento idrico in Via XXV Aprile in loc. Fezzano; il lavoro prevede lo scavo e la posa di tubazione con attraversamento stradale e comporterà il restringimento della carreggiata; l’intervento è in programma a partire da lunedì 21 maggio;

lavori di allacciamento idrico in Via dell’Olivo; il lavoro prevede lo scavo e la posa di tubazione con attraversamento dell’area parcheggio; l’intervento è in programma a partire da martedì 22 maggio;



Comune di Santo Stefano Magra: collegamento nuova rete idrica in Via Gramsci, l’intervento comporterà la temporanea sospensione dell’erogazione idrica ne sarà data evidenza con l’affissione di cartelli nelle zone interessate; il lavoro è in programma da lunedì 21 maggio;



Comune di Vezzano Ligure: allaccio antincendio in Via Lagoscuro; il lavoro prevede lo scavo e la posa di tubazione con attraversamento stradale e comporterà il senso unico alternato; l’intervento è in programma a partire da lunedì 21 maggio.red