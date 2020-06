Abusivo nella palestra della scuola Alfieri, arrivano i carabinieri

La Spezia - Ha aperto la palestra per le pulizie e ha trovato uno sconosciuto, appena sveglio. E' accaduto questa mattina alla scuola Alfieri nel cuore del quartiere Umberto I. L'incontro è avvenuto tra un collabotatore scolastico e un giovane straniero che aveva scelto lo stabile per pernottare.

L'ospite abuviso alla vista del collaboratore è scappato a gambe levate dallo stesso accesso dal quale era entrato: la recinzione attorono alla scuola. Il fuggitivo poi è sparito su Via Milano.

Da li a poco sono arrivati i carabinieri che giunti sul posto hanno fatto alcuni rilievi, non sono state commesse effrazioni e non ci sono stati ammanchi. Con tutta probabilità l'uomo si è introdotto nella palestra per cercare riparo. I materassini utilizzati per fare ginnastica sono stati utilizzati come letto e qua e là sono stati abbandonati dei cumuli di spazzatura e un cartone della pizza.

Dell'episodio è stata informata anche la dirigente scolastica Maria Torre che ha spiegato: "Non possiamo dire con certezza quando sia avvenuta questa intrusione. La scuola è chiaramente chiusa da tempo e sono operativi soltanto alcuni uffici. Per quanto riguarda la palestra è chiusa e questa mattina hanno proceduto alla pulizia. Un'altra sanificazione avverrà con la riapertura. Sappiamo che solamente una persona singola si è intrufolata nella palestra. Non siamo nuovi a questo genere di intrusioni ed è per questo motivo che ho avanzato al Comune della Spezia la richiesta di poter innalzare le barriere in prossimità della palestra".