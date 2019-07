Abbatte un palo stradale in Piazza Europa e cerca di scaricare la colpa su qualcun altro

La Spezia - Al telefono con la Municipale era animato da profondo senso civico denunciando un palo abbattuto della segnaletica stradale. E' accaduto in Piazza Europa dove un uomo di mezza età si è rivolto alla Locale per denunciare una situazione di pericolo per altri automobilisti: un palo stradale era stato abbattuto e in quella posizione rischiava di creare problemi.

Sono bastate un paio di verifiche da parte degli agenti e scoprire che quel signore così distinto, in realtà, era responsabile dell'abbattimento.



L'episodio risale alla tarda mattinata di ieri. L'uomo è stato convocato negli uffici di Via Lamarmora e nonostante un primo tentennamento, quando ha visto le immagini della videosorveglianza non ha potuto fare altro che ammettere le sue colpe. Per lui sono scattati diversi provvedimenti: la decurtazione dei punti dalla patente, tre sazioni e dovrà rispondere al Comune della Spezia per i danni cagionati a seguito dell'abbattimento del palo.