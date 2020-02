Abbandoni selvaggi dei rifiuti e occhi puntati sugli svuota cantine "in nero"

La Spezia - Boschi, radure e natura minacciate da vecchi mobili ed elettrodomestici. Occhi puntati sugli "svuota cantine". Un fenomeno del quale ultimamente si parla spesso e per il quale in molti non solo storcono il naso ma chiedono interventi incisivi per limitare il fenomeno. La stessa amministrazione comunale della Spezia, qualche settimana fa nel corso della presentazione del report della Polizia municipale è entrata in argomento, con il primo cittadino che ha annunciato monitoraggi più incisivi.

In realtà il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti non riguarda solo la zona collinare del territorio comunale della Spezia. Non c'è un solo punto della provincia che non sia minacciato da questo malcostume con rifiuti di ogni genere: speciali, pericolosi e ingombranti che spuntano qua e là minacciando l'ecosistema e deturpando la natura.

Una situazione complessa che non passa inosservata ai carabinieri forestali che nel corso del 2019 hanno focalizzato l'attenzione anche sul fenomeno degli abbandoni legati agli svuota cantine. Un breve approfondimento è stato fatto stamani a margine della conferenza di presentazione del report relativo al 2019 delle attività dei Carabinieri forestali della Spezia e del Cites (leggi qui e qui).



"Questi illeciti - ha spiegato il comandante e colonnello Pier Luca Domenichini - si consumano in modi diversi. Per contrastare il fenomeno dell’abbandono rifiuti si è rivolto l’attenzione anche all’attività dei cosiddetti “svuota cantine” ossia soggetti, per lo più stranieri, dediti alla raccolta di materiali presso privati, materiali che poi abbandonano sul territorio dopo aver estratto le eventuali parti di interesse. Una parte smaltisce nelle zone idonee, in altri casi invece siamo di fronte a persone che non si pongono nemmeno il problema. Come terza ipotesi ci sono anche coloro i quali si recano nelle zone preposte ma i loro carichi non vegono accettati e quindi ne conservano una parte per poi abbandonare il carico. Questo mondo è molto variegato".



"C'è un evidente difficoltà da parte del cittadino a smaltire - ha proseguito il comandante -. Chi si propone come svuota cantine lo fa per racimolare qualche soldo in più. Come svuotac antine si intendono coloro i quali recuperano tutti quei rifiuti ingombranti e anche elementi più piccoli che se vengono messi insieme arrivano anche un metro cubo di materiali. Con i rifiuti edili c'è un problema simile. E' chiaro che la ditta in regola non sgarra e questo fenomeno degli abbandona si concentra maggiormente per chi lavora in nero".



Come detto nessuna zona si esime dagli abbandoni: "I luoghi più defilati e degradati vengono identificati come la zona ideale per l'abbandono dei rifiuti - spiegano i Carabinieri forestali - e non è nemmeno da escludere anche la 'pigrizia'. Per molti può sembrare più comodo lasciare tutto nel bosco invece che nelle aree attrezzate. Non è da sottovalutare anche la questione culturale. C'è una mentalità antica e non adeguata ai tempi e ai nuovi metodi di conferimento".



Non sempre chi abbandona i rifiuti la passa liscia. A Sesta Godano un "lanciatore" seriale di rifiuti è stato rintracciato per alcune ricevute lasciate dentro un sacchetto.



