A spasso senza motivo con la marijuana in tasca, domenica di sanzioni

La Spezia - Marijuana in tasca e un ingiustificato motivo per passeggiare. E' finita con 400 euro di multa la domenica pomeriggio di un 31enne italiano fermato dai carabinieri di Mazzetta. Il giovane è rientrato a casa poi con una segnalazione come assuntore di stupefacenti, aveva in tasca 0.2 grammi di marijuana, e la sanzione prevista per la violazione del Dpcm per il contenimento del coronavirus. Stessa multa anche per un giovane gambiano 22enne sorpreso a passeggiare per l'Umbertino senza giustificato motivo a passeggio.