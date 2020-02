A passeggio con un decreto di espulsione a carico

La Spezia - Squadra volante e Anticrimine alla ricerca di topi d'appartamento ieri pomeriggio. Pattugliate varie zone della città e della periferia comprese Montalbano, Colli, Parco del Colombaio, Umbertino e controllando alcune aree oggetto di recenti esposti. Tra queste in particolare Fossitermi, nella quale la squadra amministrativa ha sottoposto a controllo un “market etnico”, non rilevando irregolarità. Analoghi controlli sono stati svolti in Piazzale Papa Giovanni XXIII e porticato tra Via Parma e Via Bologna.

Nel corso del servizio gli operatori nei pressi dei Giardini pubblici hanno sottoposto a controllo un cittadino albanese 25enne che, da accertamenti, risultava già gravato da espulsione e ordine del Questore emessi nell’ottobre scorso dalla Questura di Varese. Per questo è stato denunciato ai sensi della normativa sull’immigrazione e a suo carico emesso un nuovo ordine di espulsione dal Questore della Spezia. Dovrà lasciare il territorio nazionale. Complessivamente identificate 21 persone.