A passeggio con lima e cesoie, arrivano gli agenti

La Spezia - Fuggi fuggi da Piazza Garibaldi ieri sera quando un uomo è stato visto aggirarsi con in mano quello che era stato indicato come un coltello subito dopo l'orario di cena. E' stata una chiamata al 112 a mettere in moto la polizia, intervenuta nella piazza del centro storico della città per cercare di rintracciare la figura che stava seminando il panico. In breve tempo gli agenti hanno raggiunto nella vicina via Luigi d'Isengard il proprio obiettivo.

L'uomo ha provato inizialmente a nascondersi dietro un'autovettura alla vista delle divise, per poi successivamente cercare di guadagnare tempo lanciando un paio di cesoie contro la volante. Infine ha estratto un oggetto appuntito - risultato essere una lima di 30 centimetri e non un coltello - mostrandolo agli agenti. A quel punto è stato immobilizzato e disarmato dai poliziotti che poi lo hanno accompagnato in questura per identificarlo come un cittadino slovacco 28enne. E' stato denunciato per porto di strumenti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.