A mezzanotte scatta l'allerta arancione

La Spezia - Arpal ha emanato l'allerta arancione per piogge diffuse e temporali dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. A partire da questa sera alle 20 e fino alla mezzanotte l'allerta sarà giallo su tutta la Liguria.



La perturbazione in arrivo provocherà piogge diffuse intense, temporali forti e persistenti, con cumulate anche molto elevate fino a domani mattina sul centro-levante, poi da domani a metà giornata sul centro-ponente. Anche venti e mari saranno da monitorare: infatti sono attesi venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche superiori ai 100 km/h e mareggiate estese per onda da Sud. Una possibile, parziale tregua in questa fase di maltempo, è attesa nella seconda parte di sabato prima di un nuovo peggioramento atteso per domenica pomeriggio.