A "Chi l'ha visto" si cerca lo spezzino Riccardo Elena

La scomparsa risale al 23 gennaio scorso. Ha 49 anni e risiede nell'Umbertino.

La Spezia - Apprensione alla Spezia per la scomparsa di Riccardo Elena. Si tratta di un 49enne residente in centro città citato nel corso della puntata di "Chi l'ha visto" andata in onda ieri sera.

Era la notte del 23 gennaio scorso quando per la madre lo ha trovato sveglio in piena notte. Ed è stata l'ultima volta che lo ha visto.



Il sito della trasmissione di Rai 3 riporta: "Da circa cinque anni esce di casa molto di rado. Nella notte di martedì 23 gennaio la madre si è alzata alle 2 del mattino, trovandolo in piedi: poi è tornata a dormire e lui è rimasto in piedi. La mattina seguente non lo ha trovato in casa. Da quel giorno non ha più avuto notizie di lui ed è molto preoccupata. In casa sembra non mancare nulla, a parte i documenti e la tessera del bancoposta. Non possiede un cellulare".



Quando si è allontanato da casa indossava un giaccone nero, pantaloni neri, scarpe nere. E' calvo e alto circa 1 metro e 70.