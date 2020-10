A Beverino temperature sotto i 4°, sarà una domenica di temporali

La Spezia - L'approssimarsi di una perturbazione determina precipitazioni inizialmente sparse che in serata assumeranno carattere di rovescio o temporale su tutte le zone. L'instabilità più spiccata coinvolgerà anche lo Spezzino dove si prevede per la giornata di domani, una bassa probabilità di fenomeni forti anche se saranno comunque possibili allagamenti localizzati a opera di sistemi di smaltimento acque meteoriche o di piccoli canali/rii, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti).



In serata venti da Nord moderati con locali rinforzi 40-50 km/h sul Centro-Ponente. Nella mattinata di domenica ancora rovesci o temporali su tutta la regione per il passaggio della perturbazione. Instabilità più spiccata sullo Spezzino dove è prevista una bassa probabilità di fenomeni forti (possibili: allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Precipitazioni più insistenti nell'estremo levante con cumulate areali significative. Venti forti da Nord con raffiche intorno ai 60-70 km/h.



Anche la scorsa notte Cabanne (Rezzoaglio, Genova) ha segnato il valore più basso della rete Omirl sfiorando lo 0: 0.5 la temperatura minima. Nelle altre province si segnalano 3.8 a Padivarma (Beverino, La Spezia), 4.7 a Colle di Nava (Pornassio, Imperia), 6.5 a Osiglia (Savona). Queste invece le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 14.8, Savona Istituto Nautico 16.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 14.3, La Spezia 11.8. Nelle immagini le tabelle con i fenomeni previsti per domani, dopodomani e lo scatto del satellite alle 11.15.