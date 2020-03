"Turni di 12 ore, niente riposi: l'Asl5 aumenti gli infermieri per turno"

La Spezia - "Affrontare un turno di lavoro di 12 ore bardati nelle tute senza nemmeno poter bere, cosi come indossare la maschera che dopo poche ore diventa soffocante, oltre al bisogno di dover aumentare i livelli di attenzione per evitare eventuali contaminazioni e dispersione di virus SARS-Cov-2, sono fattori estremamente stressanti che si addizionano all'alto carico assistenziale e che però la Asl5 sembra non considerare minimamente". L'emergenza coronavirus grava pesantissima sulle spalle del personale sanitario. Assunta Chiocca. segretaria spezzina Nursind, dipinge un quadro di sforzi immani da parte di infermieri e Oss dell'ospedale Sant'Andrea. E chiede forze fresche. "In un frangente di estrema gravità e stress come quello che gli infermieri stanno vivendo e per la complessità assistenziale che stanno affrontando, non è più tollerabile che la Asl 5 Spezzino procrastini ancora l’implementazione del personale infermieristico ed Oss nei reparti impegnati nell’emergenza Covid-19. Il carico di lavoro in questi reparti è fortemente aumentato a causa del rallentamento fisiologico che comporta l’indossare i dispositivi di protezione".



Nursind aveva già fatto presente la grave carenza di personale, ritenendo necessario l’aumento del numero di infermieri e OSS per turno nei reparti covid-19. "Evidentemente l’azienda è sorda ad ogni richiamo - continua Chiocca - Gli infermieri lavorano turni da 12 ore, saltano i riposi, sono esausti, hanno pochi dpi e nei reparti sono lasciati in numero troppo esiguo per garantire a se stessi la salute e una buona qualità dell'assistenza in reparti che ormai sono da considerarsi aree ad alta complessità assistenziale. Tutto questo è allarmante considerato che i ricoveri sono destinati a crescere e che senza nemmeno la presenza di un operatore Oss di notte , l'attività lavorativa dell'infermiere si sposta anche verso aree che non sono del proprio profilo professionale determinando relativo innalzamento del rischio clinico per pazienti che per complessità e gravità assistenziale lo hanno già alto. Richiamiamo allora nuovamente l’azienda ad una risposta repentina e in difetto di riscontro tuteleremo i lavoratori nelle competenti sedi facendo se necessario esposto alla procura".