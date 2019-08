"Troppi detenuti e carenza di personale favoriscono autolesionismo in carcere"

La Spezia - Il pronto intervento della Polizia Penitenziaria ha evitato nelle scorse ore che un detenuto si togliesse la vita all'interno del carcere spezzino, raggiunto in tempo grazie alla richiesta di aiuto di un altro detenuto, l'uomo è stato poi trasferito al pronto soccorso. A darne notizia è il sindacato Sappe della Liguria che ricorda come solo pochi giorni fa un altro detenuto si sia tolto la vita.

“Non si può continuare a raccontare i suicidi ed i tentati suicidi – spiega il segretario del Sappe Lorenzo - che, nelle carceri liguri, che ormai avvengono in maniera sostenuta, sono già tre morti in carcere ed oltre 16 tentati suicidi nel primo semestre di quest’anno. Sarebbe quasi giunto il momento di affrontare in maniera seria e positiva gli eventi critici che ormai quotidianamente avvengono in Liguria. E' mai decollato – si chiede – il progetto della Regione Liguria sulla prevenzione del rischio suicidi in carcere nato anche dall'accordo in Conferenza Stato Regioni e denominato 'Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidiarie nel sistema penitenziario per adulti'? Per noi il primo utile deterrente per contrastare il rischio suicidi in carcere è incrementare la presenza di personale di polizia Penitenziaria. Invece oggi avviene l’esatto opposto. A La Spezia sarebbero previsti 146 poliziotti, ne sono presenti 111 servono almeno 30 agenti, invece – afferma LORENZO – sono anni che a La spezia non vengono assegnati agenti giovani e oggi l’organico della Polizia Penitenziaria è insufficiente anche per la copertura dei posti di servizio”.



Il SAPPe della Liguria disegna una regione penitenziaria ormai in grande difficoltà, con 1530 detenuti su una capienza di 1061 posti, quasi 500 detenuti in eccesso che produce una percentuale di sovraffollamento pari al 35,3% mentre i dati su La Spezia non sono sicuramente incoraggianti per la mole di lavoro affidata alla Polizia Penitenziaria e per il livello di sicurezza ormai ridotto al limite, nel carcere di La Spezia su una capienza 151 sono presenti 227 detenuti (+76) dei quali 118 (52% ) sono stranieri. Nel primo semestre La Spezia ha registrato tra la popolazione detenuta ben 21 colluttazioni, 23 autolesioni.

“Una Regione penitenziaria senza vertice in quanto il Provveditore regionale che dovrebbe gestire la Regione Liguria e Piemonte,è stato trasferito in Calabria ed ancora non c’è la sostituzione. Ancora più drammatica è l’indifferenza dell’amministrazione penitenziaria circa la non realizzazione del nuovo carcere di Savona, questo incide moltissimo sul resto degli istituti. Di questo passo – conclude - il futuro penitenziario ligure sarà maggiormente problematico e mi chiedo se mai tutto questo sia a conoscenza del Ministro Bonafede e del Capo del Dipartimento Basentini”.