“Sosta selvaggia sugli stalli per disabili, siamo esasperati”

La Spezia - I parcheggi per disabili utilizzati come aree di sosta comuni. Circostanze spiacevoli, nonostante i richiami, per chi deve farne le spese, in una città piena di barriere architettoniche. La storia arriva da una famiglia spezzina che sta attraversando una situazione delicata e che per necessità deve far deambulare un parente stretto in carrozzina.

A raccontare la vicenda è un membro della famiglia, reduce dall’ennesimo problema per la sosta: “Ormai siamo abituati, purtroppo, a dover fare i conti con una situazione che non ci piace. Abitiamo vicino a un ristorante del centro e spesso gli stalli per i disabili vengono indicati come una zona di sosta ‘blu’. In più di un’occasione, ci siamo ritrovati a dover discutere con persone in piena salute e con il personale del locale che, appunto, indica i parcheggi riservati ai disabili ai propri clienti: sprovvisti di contrassegno e perfettamente deambulanti”.

“Il nostro – spiegano – non è un attacco personale. Questo comportamento non può essere la routine. Noi quando possiamo, avendo un pass valido per tutti i posteggi, cerchiamo di non occupare un parcheggio che potrebbe servire a qualcuno con una condizione ancor più delicata. Abbiamo segnalato più volte la situazione alla Polizia locale che ci ha sempre dato ascolto, nonostante sappiamo tutti gli impegni che devono affrontare. Ieri però il parcheggio era occupato nuovamente e chi ci si era messo ha usato nei nostri confronti termini davvero poco gentili”.



“Questa città non è semplice ed è piena di barriere architettoniche – raccontano ancora –. Quante volte dobbiamo lasciare chi accompagniamo fuori dai negozi perché non ci sono pedane e gli scalini sono sempre troppo alti? E’ facile sentirsi demoralizzati in situazioni del genere e si fa di tutto per superarle. Però, quando entra in gioco un atteggiamento poco rispettoso bisogna fare appello ad ogni virtù per non perdere la calma”.



La famiglia, che ha chiesto per il momento di rimanere nell’anonimato, lancia un appello non soltanto all’amministrazione comunale ma a tutti i membri del consiglio: “Vorremmo invitarli, anche solo un giorno, oppure per un’ora, a sedersi su una carrozzina e a deambulare in città per toccare con mano quello che molte persone devono affrontare ogni giorno”.



(foto: repertorio)