"Siamo costretti a montare i banchi con le auto parcheggiate"

La Spezia - Questa mattina siamo obbligati a lavorare con banchi storti perché non c'è lo spazio necessario per posizionarlo e se vuoi vendere i clienti devono fare lo slalom tra i banchi e questo veicolo "abbandonato" nel cuore del mercato. Molto probabilmente il guidatore non sapeva che al mattino ci fosse un mercato, infatti la targa è francese. Per evitare questi spiacevoli episodi è necessario intervenire subito informando in tutti le lingue quali sono gli orari di sosta e quali quelli di mercato.



Bryan Herdocia