"Siamo 300 famiglie e chiediamo solo di avere un bus in Via Benedicenti"

La Spezia - Un appello dalle famiglie di Via Benedicenti, nel quartiere della Chiappa, per avere un mezzo pubblico che raggiunga la zona. "Siamo trecento famiglie - racconta una residente - e nonostante le rassicurazioni dell'assessore Casati vorremmo avere qualche certezza in più".

"Non chiediamo tanto - prosegue - ma sentiamo sempre parlare di città smart che promuove la mobilità pubblica e sostenibile anche alla luce dell'introduzione dei nuovi mini bus. Le strade sono larghe e facilmente percorribili, non chiediamo un mezzo impegnativo e nemmeno delle corse ogni venti minuti. Ne basterebbe una ogni ora in modo da potersi organizzare".

"Ovviamente la nostra speranza - racconta - è quella di sensibilizzare Atc affinché la zona possa essere servita né più né meno come accade per la Lizza il Vignale o Costa di Murlo. E' da un anno e mezzo che coltiviamo questo miglioramento. Noi adulti prendiamo sempre l'auto e ci organizziamo anche con le altre persone soprattutto per portare i bambini a scuola. Sarebbe molto comodo anche per le persone più anziane che al momento sono costrette a raggiungere la fermata dal ristorante Caran".