"Servono 700 euro oppure suo figlio verrà denunciato" ma è una truffa

La Spezia - Torna anche in centro alla Spezia l'incubo della truffa del finto avvocato. La vittima questa volta è una signora contattata da un uomo che le comunicava che il figlio era responsabile di un incidente stradale. Per fare in modo che quest'ultimo non avesse problemi giudiziari erano necessari 700 euro. In un primo momento la signora si è spaventata e ha seguito le istruzioni del suo interlocutore a partire dal contattare i carabinieri. La donna non ha fatto in tempo a finire di comporre il 112 quando dall'altra parte un altro uomo sosteneva di essere un maresciallo.

Quella risposta immediata l'ha insospettita, anche il fatto che fosse contattata al numero fisso. E nonostante le pressioni da entrambi gli interlocutori non ha ceduto a quel tono fermo.

"Servono 700 euro" le hanno detto. "Io non li ho" ha risposto. "Ha modo di recuperarli?" hanno ribattutto. "No" ha resistito lei. "Allora suo figlio verrà denunciato" hanno chiuso la telefonata. La donna non si è persa d'animo e ha chiamato i carabinieri, quelli veri ai quali ha sporto denuncia.