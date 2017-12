`Sempre pronti ad aiutarvi, importante che ci chiamiate subito`

Il colonnello Gianluca Valerio, comandante provinciale dei Carabinieri della Spezia, stila un bilancio assieme a CDS ad una manciata di ore dal cambio d'anno: "L'impegno è di confermare ai cittadini che possiamo aiutarli in ogni evenienza".

La Spezia - Tempo di bilanci per l'Arma dei Carabinieri ed in particolare per il comando provinciale della Spezia, in tutte le sue ramificazione. Non poteva che toccare al numero uno della struttura, il comandante provinciale dei Carabinieri della Spezia Gianluca Valerio, stilare un bilancio attraverso CittadellaSpezia su ciò che ci lasciamo alle spalle e su quello che ci aspetterà nel 2018. La vicinanza al territorio e a popolazione rimangono gli impegni costanti.



Colonnello Valerio, cosa va salvato del 2017?

"Salviamo tante cose. I concetti fondamentali sono stati costituiti dall'arrivo del Corpo forestale dello Stato assorbito nel gruppo dei Carabinieri forestali della Spezia che costituisce uno dei traguardi più belli di quest'anno come sinonimo di efficientamento dei servizi al cittadino. L'altro è sicuramente l'introduzione del numero unico di emergenza 112 Nue che serve in maniera strutturata gli interventi delle forze di Polizia".



La presenza e il controllo costante del territorio hanno permesso di mettere un freno al dilagare delle truffe ai danni degli anziani. Da ricordare ad esempio è l'operazione "Sciacallo" e in generale le statistiche sembrano rincuoranti.

"E' la prima operazione all'interno della quale si è riusciti a dimostrare l'operatività di un'associazione a delinquere finalizzate alle truffe ai danni degli anziani. Questo specioso fenomeno è stato contrastato con un'azione metodica grazie ad una serie di indizi che venivano raccolti sul territorio, da nostro reparto operativo che come primo in Italia è riuscito a contestare con il contributo fondamentale della Procura della Repubblica, giungendo all'arresto di 19 criminali divisi in batterie che dalla Campania salivano per razziare il territorio".



Quali sono le previsioni per il 2018?

"Sarà un anno di consolidamento per rafforzare quanto di buono fatto e per consolidare l'amore che i carabinieri hanno per questo territorio e che grazie agli spezzini viene sempre ricambiato".



Al centro dei dibattiti rimane sempre il tema della percezione della sicurezza. Cosa si sente di dire ai cittadini?

"Agli spezzini voglio dire che possiamo aiutarli, l'importante è essere avvertiti nell'immediatezza per riuscire a essere incisivi non dobbiamo mollare la presa. Non più tardi dell'autunno di quest'anno siamo riusciti a mettere uno stop allo spaccio di droga nei giardini pubblici. Questo non basta, l'impegno per questo 2018 sarà confermare ai cittadini che possiamo aiutarli in ogni evenienza".