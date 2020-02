"Se l'agente avesse avuto il taser non sarebbe finita all'ospedale"

La Spezia - 'Il fuori coro', gruppo di agente ed ex agenti della Polizia locale e municipale, interviene per manifestare solidarietà alla vigilessa spezzina aggredita nei giorni scorsi. Con una nota sottoscritta da centinaia di colleghi ed ex colleghi di ogni parte di Italia, si augura "pronta guarigione dunque per la nostra amica e collega che sappiamo far parte di un comando sempre molto professionale ed operativo. Rimane comunque ancora insoluta la solita questione delle situazioni di pericolo e delle aggressioni delle quali siamo vittime e per ciò che è accaduto a La Spezia, ma che accade ogni giorno in tutto il Paese, ribadiamo che occorrono nuovi strumenti di protezione e difesa, con la facoltà di usare gli stessi, per la nostra e l'altrui incolumità. Più precisamente, ci chiediamo: se la collega spezzina avesse avuto a disposizione un taser per bloccare sul nascere le iraconde esternazioni del soggetto di cui sopra, sarebbe dovuta ricorrere alle cure mediche somministratele? No, sicuramente no. Avremo avuto la collega incolume ed un esempio per tutti coloro che ci aggrediscono senza la minima paura che noi si possa reagire. C'è di che meditare su questa domanda che purtroppo ad oggi, non ha ancora trovato risposte. Buona guarigione dunque ed un celere rientro in servizio".

Il gruppo sottolinea che "ancora una volta, la Polizia Locale e chi la rappresenta sia stata presa a bersaglio da individui refrattari a qualsiasi rispetto, ordine e norma civica. La lista delle aggressioni è lunghissima ed anche l'antica città della Spezia, non è stata esentata da questi atti di violenza ingiustificata e feroce".