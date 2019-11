"Scuole sicure", Comune e Prefettura siglano il protocollo d'intesa per l'uso di 42mila euro

La Spezia - La giunta comunale spezzina ha approvato lo schema di protocollo d'intesa da stipulare con la prefettura della Spezia per l'utilizzo delle risorse stanziate dal ministero dell'Interno nell'ambito del progetto "Scuole sicure".

La somma che è stata prevista per il Comune della Spezia è pari a 42.260,84 euro.

L’assessorato alla Sicurezza, e in particolare il comando del corpo di Polizia municipale, hanno predisposto la scheda progettuale contenente le azioni da sviluppare nell’anno scolastico 2019/2020 per la prevenzione e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità di scuole cittadine o comunque in luoghi di abituale ritrovo degli studenti, formalizzando alla Prefettura della Spezia domanda di accesso al contributo e in seguito al parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica la proposta è stata accettata.



Il ministero dell’Interno alcuni giorni fa ha comunicato che i Comuni non in grado di rendicontare le spese per tale finanziamento, né di attivare polizza fideiussoria a garanzia delle somme da erogarsi per il totale dell’importo, come nel caso del Comune della Spezia, entro il 30 novembre 2019 possono comunque stipulare un apposito protocollo d’intesa con la prefettura idoneo in sede tecnica a impegnare il Comune alla destinazione dei fondi assegnati in relazione al progetto “Scuole sicure” entro la fine dell’anno scolastico in corso.



Per questo la giunta ha approvato questa mattina il protocollo d’intesa, autorizzando l’assessore alla Sicurezza Gianmarco Medusei a sottoscrivere il documento con la prefettura.