"Salgo su un treno in corsa, lavorerò per questa città con grande umiltà"

La Spezia - Silvia Burdese è il nuovo questore della Spezia. La presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina nei uffici di Viale Italia con il questore vicario Giuseppe Mariano e il vice questore aggiunto Francesco Bertoneri.

La dottoressa Burdese raccoglie il testimone del "falco" Francesco Di Ruberto e sotto al suo comando ci saranno all'incirca cinquecento agenti nelle varie specialità. Per la Spezia è la prima volta che una donna ricopre il massimo ruolo di dirigenza all'interno della questura. Originaria della provincia di Cuneo, ha conseguito il diploma del 1° Corso quadriennale, nel 1984, presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma e la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma.



Assegnata nel 1989 al Commissariato di PS presso l’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e nel 1991 alla Questura di Torino, ove ha svolto l’incarico di Funzionario addetto e successivamente di Dirigente dell’Ufficio Stranieri.



Vice Capo di Gabinetto dal 1999, è nominata nel 2001 Componente del Gruppo di lavoro interforze per la pianificazione della sicurezza dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e Coordinatore dei Gruppi di lavoro interforze ordine pubblico e controllo del territorio, incarichi per i quali è inviata a Salt Lake City come Osservatore della sicurezza dei XIX Giochi Olimpici Invernali 2002 e ad Atene nella fase di pianificazione della sicurezza dei XXVIII Giochi Olimpici 2004, in attività di cooperazione internazionale con quelle polizie e agenzie di sicurezza.



Capo di Gabinetto della Questura di Torino da fine 2003, si è occupata tra l’altro dell’elaborazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica di tutti gli eventi di rilievo, manifestazioni sportive massime serie, Giochi Olimpici Invernali e Paralimpici Torino 2006, Universiadi Invernali 2007, Ostensioni della Sindone, Vertici Internazionali, trasporti sensibili, grandi opere. Dal 2015 Dirigente del Compartimento Polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Ufficiale al merito della Repubblica dal 2017, le è stata conferita Benemerenza per l’opera prestata in occasione dell’alluvione dell’autunno 2000 in Piemonte.



"Questa è una sede assolutamente importante - ha detto - per un territorio che ha delle complessità ed eccelenze che impongono una risposta di sicurezza. Assicurerò massimo impegno per la sicurezza della collettività che mi è stata affidata. Mi accosto a una questura molto importante, sommessamente, con estrema umiltà nel raccogliere il buon lavoro che è stato fatto fin'ora nell'accogliere quei progetti e quell'attività di rete già impostata e che ha consentito di raggiungere risultati molto importanti".

"Ho già incontrato il signor prefetto - ha proseguito - ed è nel mio dna il coordinamento. Le mie esperienze professionali mi hanno radicato nella convinzione che nel coordinamento si riescono a superare criticità e problematiche che in alcune circostanze possono dare dei problemi. Ci muovermeo in totale sinergia con le altre forze di polizia. Ci è affidato un territorio importante".

"Conosco bene - ha proseguito - il tema dell'immigrazione. Erano gli anni duri degli sbarchi dall'Albania. Era già un momento in cui l'immigrazione aveva già una connotazione particolare anche sul piano della criminalità. Ho seguito nella mia carriera grandi eventi, visite internazionali, il quotidiano della mobilitazioni per le grandi opere tutto ciò che fa parte di un ordine pubblico complesso nel quale la mediazione viene portata avanti fino all'ultimo e la risposta deve essere determinata a tutela del diritto di manifestare e al diritto della collettività che non deve subirla".

"L'esperienza nella Polizia ferroviaria - ha aggiunto - ha radicato in me il concetto di polizia di prossimità: cercare di stare il più vicino possibile alle persone nel momento in cui c'è un elemento di vulneraribilità. Dobbiamo essere vicini con la nostra divise e con le nostre competenze. In prospettiva, in questo lavoro di rete continueremo con l'ottima impostazione, già presente, e agiremo sempre di più nel controllo del territorio. Ci consente di intercettare le esigenze di sicurezza e le istanze, ancor prima che venga formalizzata una denuncia".



"Io conosco questo territorio come turista - ha aggiunto - e ne sono innamorata. La natura qui è stata generosa: la storia e le sue tradizioni la rendono forte. Venenedo qui ci si rende conto di una grande signorilità nell'accoglienza ma anche un senso dello Stato e credo che si possa proseguire in una collaborazione dove ognuno è protagonista della propria sicurezza".

Nell'introdurre il suo metodo di lavoro la dottoressa Burdese ha ricordato le sue priorità: "Non abbasseremo mai la guardia sui furti, la violenza di genere e la criminalità organizzata sia italiana che straniera. Il mio modo di lavorare è quello di un approccio inclusivo, ritengo che spesso alcune problematiche vengano ridotte solo al termine 'sicurezza' in senso stretto. Il mio sarà un approccio sistemico con rapporti di rete: enti socio assistenziali, percorsi educativi. Il senso di attenzione del cittadino alla sicurezza personale ci aiuta e su questo faccio molto affidamento all'ottimo rapporto che c'è con la collettività. Tutti devono sentire che la Polizia di Stato è al loro servizio. Credo molto anche nei progetti della legalità - ha aggiunto -. Dobbiamo andare nelle scuole e promuovere una cultura della legalità tra i più giovani. Dobbiamo renderli consapevoli e responabili di tanti aspetti a partire dalla sicurezza del web".



La nuova questrice, che darà il suo contributo anche per gli altri eventi sportivi anche in vista dell'inizio del campionato dello Spezia Calcio, si è già messa all'opera con tutti i sopralluoghi in occasione del Palio del Golfo: "Tutti gli eventi legati a questa manifestazione richiedono grande attenzione e ogni volta vanno attualizzati. Stiamo completando la predispozione dei servizi dove tutte le istituzioni e gli organizzatori collaborano. Io salgo su un treno in corsa perché la squadra è allargata per me sarà un privilegio davvero importante esserci e spero che sia animata da profondo spirito sportivo".