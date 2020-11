"Prenotare il vaccino antifluenzale è un'odissea"

La Spezia - Vuole solo poter prenotare il vaccino, ma al momento ha ottenuto solo la promessa di essere richiamato. E' una storia che arriva dalla Spezia e riguarda un cittadino, che per questioni di salute, potrebbe accedere alle dosi del vaccino antinfluenzale gratuitamente. Una pratica che in passato è sempre avvenuta in questo periodo, pervia prenotazione, ma che quest'anno dopo almeno sessanta chiamate non è ancora riuscito a completare l'iter nonostante il numero verde messo a disposizione dalla Regione e le telefonate ad altri uffici.

Una piccola odissea che va avanti da settimane e che questo cittadino ha deciso di raccontare a Cds: "Voglio rendere pubblici il mio rammarico e la mia frustrazione per delle risposte che cerco da tempo. Anche se questa mattina, all'ennesima telefonata, ci hanno detto che saremmo stati ricontattati. Aspettiamo fiduciosi ma quello che in questi giorni abbiamo cercato di risolvere e senza trovare soluzioni pesa".

Tutto è cominciato all'annuncio della campagna vaccinale antinfluenzale quando è stato messo a disposizione il numero 0187533920. Utenza che avrebbe dovuto raccogliere le prenotazioni per chi ha diritto ad accedere al vaccino gratuitamente.

"Circa venti giorni fa - racconta - ho cominciato a chiamare il numero indicato, in pompa magna il 4 ottobre dalla Regione Liguria. Dopo vari tentativi senza risposta lascio un messaggio e vengo richiamato. Essendo però "solo" un portatore di protesi valvolare cardiaca, ad alto rischio in caso di infezioni, e avendo 'solo' 52 anni mi dicono che avrei ricevuto una telefonata a breve per fissare appuntamento. Mi vaccino da sempre per prevenzione. Ho deciso quindi di mandare una Pec alla quale però non è seguita nessuna risposta".

Negli ultimi tre giorni, per arrivare ad oggi, le telefonate si sono ripetute a oltranza. "Ho richiamato il numero indicato dalla Regione circa 60 volte. Il numero risultava staccato e subito occupato - racconta ancora -. Ieri mattina poi abbiamo provato anche con il numero per le altre vaccinazioni ma, chiaramente, chi mi risponde è dispiaciuto e mi spiega che non è quello il servizio a cui rivolgersi per il mio caso. Almeno qualcuno mi ha risposto ".

"Ieri pomeriggio - prosegue - ho provato a chiamare anche il numero verde 800 098 543 indicato dalla Regione Liguria indicato, sempre in pompa magna, il 4 ottobre. All'epoca venne detto che 'per favorire l’accesso alla vaccinazione, a partire da quest’anno, in Liguria è prevista anche la possibilità di prenotare la vaccinazione antinfluenzale attraverso il numero verde regionale Cup Liguria 800 098 543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18)'. Mi sono sentito rispondere che ho sbagliato numero e che a quell'utenza non è possibile fissare l' appuntamento. Sicuramente le priorità in questo momento sono altre ma le dosi previste per l' Asl 5 dove sono finite ? I medici di base non le hanno, le farmacie nemmeno".

L'ultimo capitolo è proprio di questa mattina. "Mia moglie - racconta il cittadino - dopo molti tentativi e non pochi rimbalzi è riuscita a ottenere una risposta. Hanno detto che mi riavrebbero richiamato, speriamo che accada domani. Certamente questi ultimi venti giorni non potevano non essere raccontati".