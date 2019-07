"Parlateci di Bibbiano" striscione attribuito a Forza nuova sulla facciata del Pd di Fossitermi

La Spezia - "Parlateci di Bibbiano". E' la scritta apparsa sullo striscione affisso nella notte sulla sede del Partito democratico di Fossitermi. Il messaggio è un chiaro riferimento all'inchiesta Angeli e demoni che ha visto coinvolto anche un sindaco del Pd che amministrava il Comune arrestato e coinvolto nella vicenda per la quale molti bambini sarebbero stati allontanati, illecitamente, dalle proprie famiglie per essere affidate ad altre non idonee. A seguito di questi affidamenti irregolari alcuni minori avrebbero subito anche altri abusi.

La foto è apparsa su numerosi profili social. E la reazione del circolo spezzino è stata immediata. Come riporta Ansa, il gesto è stato attribuito dai militanti del Pd a Forza Nuova che già nei giorni scorsi aveva attaccato manifestini sulla sede riferiti alla vicenda di Bibbiano. Sulla pagina Facebook del circolo stamani è comparsa la foto e questo messaggio: "Carissimi compagni di Forza Nuova, stavolta non avete firmato ma vi si riconosce, perché non fate mai queste cose di giorno? Problemi di insonnia? Se ci venite a trovare quando c'è il sole noi due chiacchiere le facciamo volentieri. Comunque oggi procederemo a sporgere denuncia".