"Palestinese camerata: stesso nemico", la scritta dove i fascisti radunavano gli ebrei per i lager

Rivendicata dal movimento giovanile di Forza Nuova a poche ore dalla Giornata della Memoria.

La Spezia - Durante l'occupazione tedesca fu luogo di tortura e indicibili atrocità da parte dei fascisti, ma anche luogo di transito verso i campi di concentramento nazisti per la comunità ebraica spezzina. Oggi è un luogo di studio e crescita per tanti studenti ma anche uno scrigno della memoria che ricorda i nomi dei deportati spezzini che non fecero più ritorno a casa. Uno scrigno sfregiato la scorsa notte da una scritta antisemita.

"Ogni palestinese è come un camerata, stesso nemico e stessa barricata!" è il messaggio apparso su un muro del complesso Due Giugno, ex caserma del XXI Reggimento, lungo viale Aldo Ferrari. Lo rivendica oggi Lotta Studentesca della Spezia, il movimento giovanile dei neofascisti di Forza Nuova, con una mail spedita alle redazioni dei giornali locali. La scritta, già rimossa, è apparsa a poche ore di distanza dalle celebrazioni per la Giornata della Memoria che ricorda la Shoah, a cui parteciparono da protagonisti tanti italiani sia nel ruolo di carcerieri che di rastrellatori.