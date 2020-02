"Non basta il nastro bianco e rosso, lì in mezzo potrebbe esserci anche dell'amianto"

La Spezia - "Quando ho accompagnato mio figlio all'asilo, nascoste dietro alla campana del vetro non ho potuto fare a meno di notare delle masserizie in fibrocemento". E' la denuncia di un papà di Fabiano che nei giorni scorsi ha notato quei rifiuti potenzialmente pericolosi. "Appena ho chiamato la Polizia municipale mi è stato risposto che il giorno precedente era stata fatta una segnalazione - ha proseguito -. La situazione però in Via delle cave la situazione in due giorni non è cambiata, quindi ho richiamato e sono stato indirizzato verso altri uffici comunali. Mi è stato detto che la ditta avrebbe avuto un massimo di 48 ore per intervenire. Abbiamo aspettato e oggi pomeriggio abbiamo "guadagnato" solo del nastro bianco e rosso a delimitare la zona dove, tra l'altro, è spuntata anche una siringa".

La preoccupazione del papà è una soltanto: "Quei rifiuti abbandonati potrebbero contenere amianto, come io di lì passo con mio figlio ci sono tanti altri bambini che passano da quel punto per andare a scuola".