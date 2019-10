"Nessun territorio è immune alla mafia"

La Spezia - "La conoscenza è la via maestra del cambiamento, conoscere è una grande sfida culturale di cui c'è bisogno. E' la cultura che da la sveglia alle coscienze. La conoscenza, le sfide culturali, percorsi educativi diventano fondamentali nella vita. Poi bisogna scegliere. Conoscendo si sceglie da che parte stare". Sono le parole di Don Luigi Ciotti che questo pomeriggio era alla Spezia per l'incontro "Conoscere, scegliere, Schierarsi" organizzato da Libera. Al suo arrivo nella sede di Tele Liguria Sud che ha ospitato l'evento c'è stato anche un breve scambio con il Vescovo della Spezia, Palletti, don Luca Palei, don Pier Carlo Medinelli e con il questore Silvia Burdese proveniente da Torino, dove don Ciotti è molto attivo. Durante la conferenza tanti i temi sollevati dal parroco antimafia che ha ricordato come "Nessun territorio sia immune dalla mafia" e ha definito segnali inquietanti gli esiti della sentenze di Mafia capitale e del processo "Black Monkey" per le quali sono cadute le accuse di mafia.

A margine della conferenza Don Luigi Ciotti ha aggiunto: "Dobbiamo scegliere da che parte stare nella vita e poi bisogna schierarsi. Quando tocchiamo con mano che vengono calpestate la dignità e la vita delle persone, noi non possiamo stare zitti e inerti. La strada è in salita. Il contrasto all'illegalità alla corruzione, alle mafie rendono irta la strada. Ma le parole devono diventare vita non possono rimanere sulla carta. Servono: continuità nel fare le cose, condivisione unendo le forze si diventa una forza etica, corresponsabilità bisogna essere disposti a collaborare con le istituzioni se lavorano per il bene di tutti, altrimenti bisogna essere una spina nel fianco. Queste parole devono segnare la via del bene, ce lo chiede la democrazia, c'è bisogno di giustizia e libertà. Ce lo chiedono le persone".

"I giovani quando trovano dei punti di riferimento veri - ha aggiunto - coerenti, credibili si infiammano. Ci sono. Non è vero che sono assenti. Hanno bisogno di trovare dei punti veri. Sono stanchi delle parole oggi più che mai c'è una dimensione virtuale che non li aiuta a scendere a toccare con forza il reale. Dobbiamo dare loro una mano, solo a quel punto i problemi si affrontano. Il problema diventa quello dell'accoglienza reciproca perché è la vita che accoglie. Il problema sono le relazioni che sono l'essenza della vita stessa. Dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi abbiamo dei punti veri e autentici, degli adulti con questi valori che non dicano loro quello che devono fare ma metterli in condizione di farli insieme. Dobbiamo aiutare i ragazzi che oggi non basta essere sempre connessi ma che bisogna recuperare una dimensione fondamentale che è quella della relazione: l'unità di misura dei rapporti umani".

Ai ragazzi spezzini, sempre a margine del convegno ha augurato: "Riempite la vita di vita, di bellezza, di senso, impegno oltre lo studio, il gioco, il tempo libero, di attenzione per le persone guardandole dentro e intorno in casa nostra e nel mondo che bussa alla porta attraverso le persone più deboli che hanno bisogno di un punto di riferimento".

Oggi è stato eletto anche Francesco Baruzzo come nuovo referente di Libera La Spezia. "L'incontro di oggi è stato importante per tutta la rete delle associazioni che compongono Libera. In realtà questa è solo una tappa di un percorso più ampio ma soltanto l'apice di un lavoro che si svolge su tanti campi. Pensiamo al lavoro di formazione alle classi nella nostra provincia, al lavoro di supporto nei progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati a Sarzana. Tutto questo pacchetto lo chiudiamo e lo restituiamo alla città con Don Ciotti".