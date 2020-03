"Necessario nuovo passo, chiudiamo tutti i bar, pub, estetisti e parrucchieri"

La Spezia - "Questo è il momento di compiere un passo in più, il più importante. Disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, dei bar, dei pub, parrucchieri, servizi estetici". Sono le parole del premier Giuseppe Conte che ha annunciato uno step successivo in merito all'applicazione del protocollo "Italia protetta".

Nel suo intervento il premier ha annunciato la nomina del commissario straordinario Domenico Arcuri che si occuperà delle emergenze ospedaliere.

Nel suo breve discorso il premier Conte ha elencato le realtà che proseguiranno nelle loro attività: saranno aperti solo alimentari, farmacie con possibilità fare servizio a domicilio.

Per quanto riguarda le attività produttive Conte ha sottolineato l'importanza dell'adozione del lavoro agile, incentivare le ferie e i congedi retribuiti. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione.



Industrie e fabbriche continueranno ad operare a condizione di adottare adeguati protocolli di sicurezza. Sono previsti incentivi per misure adeguate come ferie anticipate e turnazione. Servizi essenziali. Restano garantiti i servizi essenziali come trasporti, servizi bancari, trasporti, postali e assicurativi, Approvvigionamento alimentare. Restano garantite le attività del settore agricolo, zootecnico e di distribuzione alimentare.