"Moad corretto e simpatico aveva voglia di imparare"

I professori dell'istituto Cardarelli ricordano il 17enne scomparso nelle scorse ore. "Abbiamo sperato e pregato per lui".

La Spezia - C'è una scuola listata a lutto questa mattina alla Spezia. Si guarda fuori dalle finestre, a quel cielo tornato nuvoloso dopo alcuni giorni di primavera piena. In uno di questi è accaduto l'irreparabile, il tuffo in mare e il malore che hanno lasciato il 17enne Moad a lottare per la vita in un letto di ospedale per alcuni giorni. Ieri quella battaglia è finita nel più triste dei modi per lo studente del corso di Costruzioni, Ambiente e Territorio. Lascerà l'Italia per riposare in Marocco, la terra da cui proviene la sua famiglia, ma il suo spirito rimarrà sempre qui nel ricordo di chi l'ha conosciuto.

Tra questi il dirigente scolastico dell'istituto Cardarelli e tutti i suoi professori che oggi lo ricordano con una nota. "Siamo particolarmente colpiti e addolorati per la prematura scomparsa di Moad. Era arrivato nel nostro Istituto poco dopo l’inizio dell’anno scolastico e si era distinto subito per la volontà di imparare ed integrarsi positivamente con la comunità scolastica. Corretto con gli insegnanti, simpatico con i compagni di classe viveva la sua adolescenza con spontaneità: abbiamo sperato e pregato per un esito positivo della vicenda, ma il destino ha voluto diversamente. Tutta la famiglia del Cardarelli, in particolare l’indirizzo CAT, si stringe con affetto alla famiglia in questo momento così doloroso".