"Il vento ha sfiorato i 100Km/h". L'elenco delle strade chiuse

La Spezia - Dopo una notte di pioggia intensa ma tutto sommato nella norma, la perturbazione che sta interessando il nostro territorio si è manifestata in particolare a partire dalle ore 7/7:30. Tra le 7:30 e le 11:30 nel Comune della Spezia si sono registrati i seguenti dati pluviometrici: a Montalbano 48 mm, a Visseggi 17 mm, a Pitelli 23 mm, a Fabiano 42 mm. Oltre alla forte intensità di pioggia non sono mancate le raffiche di vento di intensità di burrasca fortissima (oltre 50 nodi - 94 km/h) con direzione di scirocco e mareggiata sul molo.



Questa situazione del mare ha ridotto notevolmente la capacità di smaltimento della rete di smaltimento fognario per cui si è dovuto fare i conti con numerosi allagamenti diffusi che, come raccontato in prima mattinata, hanno interessato strade, piazze, scuole e locali ai piani terra. Allo stato attuale abbiamo le seguenti strade chiuse: - via della Pieve Campo Pieroni - due sottopassi Favaro - sottopasso Beghi Abbiamo ricevuto segnalazioni di problematiche di allagamento dalle seguenti scuole: - Scuola Elem. Carducci - Scuola Cervi Favaro - Scuola Materna Beghi - Scuola Stradone Doria Elementare - Scuola via Ticino - Via Sardegna Bragarina (impianto termico).