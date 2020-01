"Il tuo iPhone è una m...a", attacco hacker contro la app di Roadhouse

La Spezia - Roadhouse, famosa catena di ristoranti presente anche alla Spezia, ha subito nella giornata di ieri un attacco hacker.



I fruitori della app di Roadhouse hanno infatti ricevuto sul proprio telefonino una notifica con l'eloquente scritta "“Beff Day per Silvia: oggi come tutti i mercoledì ti ricordiamo che iPhone è una m…a”. Un abbraccio." Il messaggio è arrivato sugli smartphone dei clienti nella tarda mattinata di ieri. In diversi hanno infatti postato uno screen con il messaggio recapitato loro, chi chiedendo spiegazioni e chi buttando tutto sull’ironia. Non è mancato poi chi ha chiesto un panino o una cena gratis al ristorante per aver segnalato il problema.



Qualche ora per risolvere il problema e poi ecco la rettifica e le scuse con un'altra notifica da parte di Roadhouse Resteurant: "“Oggi abbiamo subito un attacco sulla piattaforma che gestisce le notifiche push e alcuni nostri clienti hanno ricevuto messaggi indesiderati. Abbiamo già risolto. Ci scusiamo per il disagio."



Un messaggio di scuse che è poi apparso anche sulla pagina ufficiale di Facebook Roadhouse Resteurant con la seguente dicitura: "Oggi abbiamo subito un attacco sulla piattaforma che gestisce le notifiche push e alcuni nostri clienti hanno ricevuto messaggi indesiderati.

Anche tu potresti aver riscontrato qualche problema ma tutto è stato risolto immediatamente.

Ci scusiamo e vi ringraziamo per le numerose e immediate segnalazioni."