"Il molo è trasformato, non ci resta che pulire"

Operai e giardinieri al lavoro per riportare la situazione alla normalità. I cittadini: "Abbiamo avuto paura, mai vista una cosa del genere".

La Spezia - I fischi del vento sono stati sostituiti dal rumore delle motoseghe degli operai. Ed è così che la Spezia si è risvegliata oggi: povelrosa, piena di terriccio, frondem addirittura delle scarpe e detriti vari fino a una palma intera spezzata dal vento.

La Spezia oggi ha riconquistato un pezzetto di cielo azzurro alternato alle nubi. Il vento oggi è più freddo con gli spezzini che hanno affollato il Molo Italia per vedere uno scenario curioso.

A rimettere in ordine c'erano decine di operai e giardinieri, anche di ditte private, che con le ruspe i cassoni e le pinze ammonticchiavano e caricavano sui mezzi le fronde delle palme dilaniate dal vento.

"Io sono qua da stamani alle 8 - racconta un operaio della Sepor armato di pinza - sto raccogliendo i rifiuti che si sono accatastati sulla scogliera. Guardi questo coperchio, sembra uno scudo". Il lavoro da fare è tanto e una battuta stempera un po' la tensione anche tra i passanti che si aggirano per il molo, transennato, all'inizio della strada che porta al faro.

"Una cosa così non l'abbiamo mai vista - racconta un passante - ieri c'era davvero ad aver paura. E' stata davvero una giornata pesante".

C'è anche si accosta a una panchina e chi fruga con la punta dell'ombrello tra i rifiuti per capire cosa c'è in mezzo. In passeggiata Morin tra gli agglomerati di piante, terriccio e scarpe arrivate con la mareggiata ci sono i giardinieri che raccolgono, tagliano e puliscono.

"C'è un gran lavoro da fare - raccontano - ma con il vento di ieri e stanotte è davvero un miracolo che non si sia fatto male nessuno".

Ad attirare l'attenzione dei passanti però è una grossa palma buttata tra altre due, il tronco è spezzato e non reciso da un taglio netto. L'angolo che si è venuto a creare è suggestivo e qualcuno si ferma armato di macchina fotografica professionale per fare qualche scatto.

Anche la chiatta di "La Spezia Cruise facility" è in una posizone innaturale a salvarla dal mare aperto è stato l'ancoraggio al fondale.

"Sembra rimasta lì per pelo - racconta un altro passante - e a guardare verso il mare si vedono soltanto alberi spezzati e vele divelte".

Finito il Molo Italia tanti gruppetti di visitatori hanno approfittato della quiete dopo la tempesta per raggiungere Porto Mirabello. Sul ponte Revel è rimasta spezzata una parte leggera delle sbarre attaccate ai semafori. La passeggiata è pulita e i box sono asciutti.

Un ristoratore ieri notte è arrivato al suo locale stanotte per capire se ci fossero stati dei danni. "Sono arrivato qui verso le 2.30 - racconta - alle 3 si è letteralmente scatenato l'inferno. L'acqua stava entrando dappertutto. Ho messo dei sacchi assorbenti davanti alla porta per evitare che la situazione peggiorasse. Ma già ieri con gli ormeggi strappati delle navi da crociera eravamo abbastanza preoccupati. Sembrava che arrivassero qui".

La galleria coperta dalla vetrata era chiusa e intorno alcuni commercianti si stavano adoperando per pulire e rimettere in ordine.

Uscendo dal Porto Mirabello Via Diaz è trasformata. Gli operai e i giardinieri hanno tagliato tronchi e accmulutato i rami spezzati. In Via Veneto esercenti e dipendenti si affrettano a pulire fuori dai locali.

"Ieri ci siamo letteralmente sbarrati nel bar - racconta una barista - perchè non era possibile uscire. La città sembra trasformata e speriamo che una cosa del genere non si ripeta mai più".