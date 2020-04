"Il coronavirus ha riavvicinato i cittadini alle forze dell'ordine"

La Spezia - Sono sulle strade ogni giorno a garantire che siano vuote affinché la sicurezza di tutti in questi tempi maledetti dal cornavirus non manchi. Sono gli uomini e le donne della Polizia di Stato che assieme alle altre forze dell'ordine si affacceranno a un fine settimana di fuoco: il controllo capillare della provincia in vista del fine settimana di Pasqua.

Cosa sta succedendo sulla strada e come la vivono gli agenti della Polizia di Stato è la responsabile sindacale Sap Elena Dolfi che ai taccuini di Città della Spezia fa una panoramica di quello che succede su e giù dalle "pantere" dentro e fuori dagli uffici.

Uomini e donne che ogni giorno indossano le divise e come tutti hanno le loro piccole routine quotidiane un saluto ai bambini prima di andare al lavoro, le preoccupazioni di chi deve lavorare anche in situazioni a rischio per poi tornare a casa appena finisce il turno per riunirsi al focolare.

"Sono umani - racconta Dolfi - come tutti, con le proprie fragilità e un compito importante da portare avanti che svolgono con la massima dedizione. Al momento a noi non risultano casi di Covid-19. A prestare grande aiuto è stato il rispetto delle regole sia da parte degli agenti che dei cittadini. Sin dall'inizio dell'emergenza anche il questore della Spezia Silvia Burdese si è attivata in prima persona per garantire tutte le protezione adeguate per gli agenti in servizio. Ha fatto tutto il possibile, abbiamo potuto riscontrare che alla Spezia, per tutte le forze di polizia, non è emergenziale come invece è stato riscontrato in altre realtà”.

“Il gel lavamani, le mascherine e alcol – prosegue – sono stati acquistati, oltre a quelli inviati del ministero e le auto a disposizione degli agenti vengono disinfettate regolarmente. Tutto dipende dalle singole realtà. I dpi oltre alle mascherine, le Fpp2, non sono tantissime e vengono utilizzate in interventi particolare. Una a testa in macchina c'è sempre e se viene utilizzata viene immediatamente reintegrata”.

“Sarebbe interessante se i privati si interessassero a rafforzare le scorte per tutte le forze dell'ordine – racconta – magari con una donazione. Sarebbe bello, anche poche ma a volte possono fare davvero la differenza. Il pensiero va coloro i quali sono sempre sulla strada e devono interagire con tutti anche con chi non vuole rispettare le normative. In questa situazione di emergenza nessuno si è tirato indietro è una cosa positiva. Sono state prese tutte le accortezze del caso e con tanta forza. Hanno tutti la certezza che solo rispettando le regole questa situazione potremo lasciarcela alle spalle. C'è tanta voglia di uscirne”.

“Tra le richieste più frequenti sia agli uffici che ai poliziotti sulla strada – prosegue Dolfi – c'è la reperibilità delle mascherine (prima che in questi ultimi giorni la diffusione diventasse più capillare, ndr). E' aumentato da parte della gente il senso di solidarietà e le manifestazione di stima nei confronti dei poliziotti. Potremmo dire che il rapporto con i cittadini si è rinsaldato. Le forze dell'ordine sono tornate ad essere un vero punto di riferimento”.