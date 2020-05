"Grazie a tutti per la vicinanza dopo la scomparsa del nostro amato Andrea"

La Spezia - La famiglia di Andrea Gianella nella figura della moglie Caterina e dei nipoti Laura, Valeria, Mattia e Simone ringrazia di cuore per l'affetto e il sostegno ricevuti in questi giorni nonostante le circostanze non abbiano favorito la vicinanza. "Ognuno di voi - si legge in una nota della famiglia -, anche con un semplice messaggio, ha dimostrato che l'amore va oltre ogni barriera, anche quella imposta da questo maledetto virus.Ringraziamo,inoltre,chi ha potuto presenziare alle esequie in modo composto e amorevole,facendo sentire la propria presenza.Un ringraziamento va anche a tutti i compagni di Andrea,di partito,di professione e di vita quotidiana,agli allievi infermieri e Oss che hanno manifestato la loro presenza tramite media o pubblicando un messaggio d affetto utilizzando i social. Al Dottor Derchi e a tutta l'equipe di medici e infermieri che si sono presi cura di lui in un momento in cui nessun altro lo ha potuto fare. Andrea sarebbe commosso dal vostro amore immenso grazie al quale continuerà ad essere presente".