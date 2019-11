"Freddo e senza acqua calda", vita dura per la Polizia Penitenziaria

La Spezia - “Mentre all’interno del Villa Andreino della Spezia i circa 220 detenuti presenti dormono con le finestre aperte, nella caserma della Polizia Penitenziaria gli agenti soffrono da tre giorni il freddo, privati anche dell’acqua calda - a dichiararlo è Fabio Pagani, segretario regionale Uilpa Polizia Penitenziaria che aggiunge: "Quanto sta accadendo alla Spezia è da attribuire alla responsabilità dell’amministrazione e del direttore: non è possibile fingere meraviglia di fronte a ciò. Il direttore sa delle condizioni in cui vivono e soffrono gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria?"



Prosegue accorato Pagani: "Da mesi denunciamo in ogni sede e con ogni legittimo strumento le difficoltà di gestione dell'istituto, a ciò si aggiunge l’incapacità di trovare immediate soluzioni così facendo è facile comprendere che non è solo a rischio la salute del personale colpito dal freddo, ma soprattutto la sicurezza del'istituto che potrebbe rischiare di dover patire l’assenza di diversi poliziotti, lasciati al freddo o meglio abbandonati. Si spera vivamente - afferma il sindacalista Uil - che non si attenda che succeda l’irreparabile prima di iniziare ad occuparsi seriamente dei problemi penitenziari: Il DAP deve urgentemente definire la situazione spezzina , ovvero assegnare un direttore titolare, anche perché in assenza di interventi programmatici, immediati ed efficaci la situazione è quotidianamente a rischio".