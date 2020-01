"Facci il Felettino!" e c'è chi lascia l'IBAN per il milionario di Romito

La Spezia - Un tempo sarebbe stato un coro di "porta lo Spezia in serie A!". Oggi però chi prova a portare lo Spezia in serie A c'è già e soprattutto un club di calcio ha spese tali che con 67 milioni di euro si possono fare al massimo tre stagioni importanti. Anche meno contando che il Fisco si prenderà comunque una parte di quella cifra. La supplica al milionario di Romito Magra, o a chi nella ricevitoria "Il Quadrifoglio" ha raccolto davvero la piantina più rara di tutto il campo, però oggi è un'altra: "Costruisci il Felettino" e c'è addirittura chi lancia l'hashtag #felettino. Non manca chi lascia IBAN ed estremi paypal per una donazione. La caccia al fortunato o alla fortunata è già iniziata, ma è probabile che il vincitore non venga mai fuori. Così è successo nel 2009 per la maxi vincita di Bagnone, in una zona peraltro molto meno di passaggio di Romito Magra.