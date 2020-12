"Elena sei la nostra infermiera da 110 e lode"

La Spezia - Grande emozione per Elena Francini che oggi ha conseguito la laurea in Infermieristica con il massimo dei voti, concludendo il percorso di studi presso al Polo Didattico di Massa dell’Università di Pisa.

“Congratulazioni Elena, le tue qualità di gentilezza, dolcezza, generosità, unite alla passione e alle competenze, ti consentiranno di diventare un’ottima infermiera - raccontano dalla famiglia -. Abbiamo condiviso con te l’ansia di ogni esame, l’emozione dei primi giorni di tirocinio, ma anche la gioia dei bei voti meritati, delle gratificazioni ricevute dal personale sanitario con cui ha collaborato, dei ringraziamenti dei pazienti per il tempo loro dedicato. Elena, vivi il tuo futuro con la naturalezza, l’onestà, la responsabilità, la gioia e la serenità con cui hai vissuto finora". I primi a congratularsi con lei sono mamma, papà, Enrico e Ilaria.