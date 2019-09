"Droga nascosta negli alberi, spaccio e ratti. Nessuno ci risponde"

La Spezia - La misura è colma a Fossitermi. Il comitato Fossitermi La Scorza chiede a gran voce un incontro con l'amministrazione comunale e nel frattempo scrive a tutte le massime cariche istituzionali, Ministro degli Interni compreso, perchè a loro dire spaccio e incuria martoriano un quartiere che sta provando a rialzarsi. I destinatari della lettera anche il capo della Polizia Gabrielli, al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Generale Nistri, al Prefetto della Spezia Garufi, al Questore della Spezia Burdese e alla Psal dell'Asl 5 della Liguria.

"Abbiamo addirittura delle persone ce nascondono la droga dentro un albero - dichiranano dal Comitato Fossitermi -. Qualche settimana fa siamo rimasti senza luce in tutto il quartiere. Non chiediamo una rivoluzione ma almeno essere ascoltati dai nostri amministratori. Nelle ultime settimane sono state prese di mira alcune auto parcheggiate: ad una hanno tagliato tutte e quattro le gomme, un'altra invece è stata completamente imbrattata con le bombolette spray questi episodi sono stati regolarmente denunciati. Come se non bastasse, vicino alla Scuola primaria “Revere” viste le numerose segnalazioni di spaccio di droga".

La lettera diffusa oggi dal comitato fa seguito ad una mandata nel mese di luglio al sindaco Pierluigi Peracchini. La missiva estiva invitava il sindaco e la sua giunta ad un incontro per l'ufficialità del comitato: "Il Comitato Fossitermi la Scorza, desidera incontrare lei e i Suoi Assessori affinché, davanti ad un tavolo di confronto, si possa iniziare un percorso di collaborazione al fine di risolvere le numerose problematiche esistenti nei quartieri Fossitermi e La Scorza, problematiche che purtroppo si aggiungono a quelle numerose già portate a sua conoscenza in occasione del nostro precedente incontro, avuto come Comitato spontaneo, il 28 settembre 2017".



A detta del comitato quella lettera non ha mai ricevuto risposta e ora, con una nuova missiva elenca i problemi esprimendo anche un certo dissenso. "Con riferimento alla nostra precedente lettera, alla quale non è stato dato alcun riscontro, siamo a rinnovarle la richiesta di un urgente incontro onde poter discutere le numerose problematiche molte delle quali sono evidenziate nell’allegato fotografico, e trovare una possibile soluzione.

Dai sopralluoghi effettuati dai membri del nostro Comitato, si rileva che la manutenzione ordinaria dei quartieri Fossitermi e La Scorza nonché la pulizia del verde sono pressoché assenti: le scalinate e i marciapiedi continuano ad essere dissestati e pericolosi. I tombini e le caditoie sono ostruiti da terra ed erbacce e le grate sono spesso asfaltate o cementate. Le ringhiere non sono manutentate e alcune possono essere causa di cedimento; inoltre, essendo spesso avvolte dalla vegetazione, non se ne conosce lo stato delle stesse ancora presenti e non messe in sicurezza la frana di Scalinata Perosi e il cedimento di Via Fontana. Lo scolo dell’acqua nel curvone fra Via Puccini e Via Di Birano è ancora in stato di pericolo. Vi sono alcuni tombini sprofondati lungo via Fiume e via Puccini possono essere la causa di incidenti soprattutto per i veicoli a due ruote. Le aiuole e le siepi in molti punti ostacolano il transito di pedoni e carrozzine diventando barriere architettoniche. Gli alberi sono potenzialmente pericolosi non venendo manutentati da molti anni: lungo le strade (Via dei Colli, Via Puccini) sono particolarmente inclinati verso la carreggiata e nelle vicinanze delle case i loro rami scontrano contro le stesse. Inoltre, le radici sono cresciute sotto le fondamenta dei condomini e vicino alla rete fognaria Il tempo di sgombro con luce verde del semaforo pedonale in via Fiume, angolo via Monteverdi, è particolarmente veloce e impedisce soprattutto alle persone anziane un attraversamento sicuro. L’illuminazione in molte vie interne e’ insufficiente o inesistente. La segnaletica stradale orizzontale è carente, obsoleta e spesso non ripristinata. I ratti presenti in molte zone possono essere vettori di malattie infettive. Non si conosce ancora lo stato del cambio di destinazione d’uso del fondo commerciale utilizzato come Centro culturale islamico”.