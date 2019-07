"Detenuto evaso dal carcere spezzino, basta tagli indiscriminati"

La Spezia - "Ieri, un detenuto poco più che 30enne, fruitore di permesso premio, si è reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce. Trattasi di detenuto con reati di furto e con fine pena 2021. Da ieri, il detenuto risulta evaso". A dichiararlo è Fabio Pagani Segretario Regionale della Uil Polizia Penitenziaria. "L'Istituto della Spezia vive in piena emergenza sovraffollamento , presenti 234 detenuti su una capienza di 151 - senza un Direttore titolare. Mi auguro che il Dap assegni con urgenza un Direttore e ci piacerebbe pensare che il Governo ed il Parlamento vogliano calendarizzare una sessione davvero propedeutica all’analisi ed alle soluzioni di quelle criticità che affogano il Sistema Penitenziario nell’inciviltà, nel degrado e nell’inefficienza. L’ennesima evasione rappresenta un fatto gravissimo e a nostro avviso è fondamentale potenziare i presidi di polizia sul territorio, anche negli uffici per l'esecuzione penale esterna, potenziamento assolutamente indispensabile per farsi carico dei controlli sull'esecuzione proprio dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione. E per farlo, servono nuove assunzioni nel Corpo di Polizia Penitenziaria; la sicurezza dei cittadini non può essere oggetto di tagli indiscriminati e ingiustificati e non può essere messa in condizione di difficoltà se non si assumono gli agenti di Polizia Penitenziaria ”.