"Degrado alla Pieve e il cancello del parco è rotto da mesi"

Non mancano le preoccupazioni da parte di alcuni residenti della Pieve, non solo per il parco ma per tutto il quartiere. Verifiche per la presenza di una piscina all'interno dell'area verde.

La Spezia - C'è preoccupazione alla Pieve per il cancello rotto e per lo stato del quartiere anche se questa mattina è stata fatta una prima pulizia nell'area del parco. Nei giorni scorsi, alcune immagini realizzate da una mamma, residente in zona, hanno fatto il giro del web fino ad arrivare agli uffici del Comune.

Il cancello principale del parco della Pieve è precario dalla fine del 2019 e attualmente risulta chiuso con un lucchetto e una striscia che ne vieta l'ultilizzo. Nei mesi di blocco totale, poi, l'erba è cresciuta a dismisura e alcune incursioni, non autorizzate, hanno fatto preoccupare più di una persona del quartiere. Nei giorni fa con un video una mamma raccontava: "Non lo chiamiamo più il Parco della Pieve ma la giungla della Pieve. Il cancello è rotto da mesi e nessuno lo ha aggiustato per il momento. Ci portereste qualcuno qua dentro?". E proprio quest'oggi l'assessore Medusei e un tecnico del Comune si sono recati nel quartiere per alcune verifiche.

Come detto una prima pulizia è stata fatta questa mattina anche se il cancello rimane il sorvegliato speciale. Ma un'altra questione tiene alto il dibattito nel quartiere: la presenza di una piscina all'interno del parco. Non tutti i residenti sono d'accordo e sarebbero in corso alcune verifiche, da parte dei tecnici del Patrimonio, se effettivamente la piscina possa essere in funzione.



(foto: repertorio)