"Danneggiamento aggravato" per gli anarchici del blitz

Presente anche un francese, per dieci di loro applicata la misura del foglio di via. In un volantino denunciati presunti pestaggi nel carcere spezzino.

La Spezia - Quattordici persone sono stata identificate e denunciate per danneggiamento aggravato in concorso in seguito al blitz messo in atto nel tardo pomeriggio di ieri con il lancio di di vernice rossa all'interno della fontana di piazza Garibaldi alla Spezia, lungo via Prione e in altre vie del centro. Nella circostanza gli anarchici hanno anche affisso volantini denunciando presunti “pestaggi e vessazioni” nei confronti di alcuni detenuti del carcere spezzino, ma anche sottolineando come a Spezia "ha sede un porto civile e militare da cui vengono importate materie prime che provengono da guerre anche economiche e da devastazione ambientale". I quattordici – di provenienza italiana e straniera - rintracciati da Squadra Volante, Digos e Carabinieri subito dopo l'azione, sono stati ascoltati in Questura fino alle due di notte. Per dieci di loro, già gravati da precedenti penali, è stata applicata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio firmato dal questore della Spezia, che impone il divieto di rientro nel territorio comunale per tre anni. Inoltre per uno del gruppo, un cittadino francese, è stata applicata la misura di prevenzione dell'avviso orale. L'autorità giudiziaria è stata opportunamente informata del tutto.