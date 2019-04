"Dammi 500 euro o dico a tutti che vai sui siti porno"

Decine di segnalazioni in pochi giorni agli uffici della Polizia postale spezzina per una mail che cerca di estorcere denaro diffondendo le cronologia dei siti pornografici consultati.

La Spezia - Una richiesta di versamento da 530 euro in bitcoin altrimenti tutti sapranno che guardi i siti pornografici e cosa succede quando lo fai. Un messaggio che non lascia spazio alla fantasia, recapitato a decine di spezzini, che nel panico si sono affidati alla sezione Postale della Polizia di Stato per capire come muoversi anche se con i siti piccanti non c'entrano nulla. Qualcuno addirittura si sarebbe presentato con tutto il pc davanti ai funzionari.

E' questa la "nuova" moda delle mail spam che da qualche mese imperversano la posta elettronica di tantissime persone che proprio in questi giorni hanno affollato gli uffici di Piazza Verdi per scoprire se sono finiti nella rete.

In sostanza, il testo della mail spiega per filo e per segno quello che sarebbe accaduto e spingere il malcapitato caduto nel tranello a versare la cifra seguendo per filo e per segno le istruzioni della mail. Non c'è possibilità di risposta ma tutto deve avvenire entro 48 ore, altrimenti amici, parenti e colleghi di lavoro verranno messi a conoscenza del "vizietto".



Nella mail viene anche specificato che non bisogna rispondere e che si è letteralmente in trappola. L'ipotetico "hacker" che parla in prima persona sostiene di aver hackerato l'indirizzo mesi fa, che cambiare password non serve a nulla perché ha installato un malware. Una volta ottenuto il pagamento sostiene anche sparirà nel nulla perché nella sua lista ci sono altre persone e "Questa è una sorta di codice d'onore che abbiamo".



Inutile dire che davanti a una mail del genere: non bisogna cliccare niente, è un testo prodotto in automatico e non vanno assolutamente seguiti gli ordini nel testo. L'unico posto per questo genere di email è la cartella degli spam e di conseguenza il cestino. Per evitare questa posta indesiderata è importante avere un buon antivirus. Un altro elemento che può essere d'aiuto è l'indirizzo mail del mittente e per chi ha più "occhio" la formula in un italiano stentato.



L'anno scorso la Polizia postale spezzina ha lavorato molto su queste situazioni. In realtà queste mail circolano da prima di Natale, qualcuno ci è cascato altri invece hanno capito e non hanno preso iniziative. In un anno la Polizia postale della Spezia non solo ha denunciato 62 persone, ma ha impedito che si verificassero 80mila addebiti sulle spalle di ignari cittadini per un movimento di 1 milione e mezzo di euro (clicca qui).