"Ci siamo dovuti ritrovare con l'acqua alle ginocchia per essere ascoltati"

La Spezia - Allagamenti a Fabiano per la breve ondata di maltempo che ha colpito la provincia. Maria Bottari storica voce del Comitato "Insieme per Fabiano" racconta la vicenda su social racconta dell'allagamento che si è verrificato ieri mattina.

A Città della Spezia Bottari ha raccontato: "La causa principale dell'intasamento è legato alle caditoie. Sono mesi che lo segnalo. Ci voleva l'acqua alle ginocchia per ottenere un'intervento. Non appena è stato fatto lo stasamento il deflusso è stato rapido".



Bottari nel post pubblicato ieri ha sottolineato che la situazione era già stata segnalata. "In tempo utile a limitare i danni causati dalla pioggia, senza che siano state mosse foglie e fango che,intasando tombini e caditoie impediscono il deflusso delle acque".

"A ciò -prosegue- si unisce lo sconcerto causato da storica indifferenza locale per cio' che riguarda l'interesse pubblico .Sempre i pochi e soliti noti che ci mettono la faccia, segnalano, dialogano con amministrazione e Polizia Municipale non per interesse personale ma per senso civico ritenendo che la collaborazione sia determinante nell'affrontare temi di interesse collettivo".

"La collaborazione - scrive ancora- però si basa su criteri di ascolto, prese d'atto ed azioni conseguenti che fanno parte di una dialettica costruttiva vissuta con ottimi riscontri nel passato e purtroppo sospesa nel presente.Saranno fieri i cittadini contrari all'operato del Comitato di Quartiere"Insieme per Fabiano" che hanno contrastato fin dal suo nascere in danno al maggiore interesse della popolazione di cui è stato,è e resta volontario riferimento per chi vorrà".